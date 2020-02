Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. L’allenatore del Napoli si è soffermato anche sulla situazione di Allan: “Nessuna polemica. Allan non si è allenato come volevo io ed allora ho deciso che se ne sta a casa! Domani è un altro giorno e non si porta rancore. Quando torneremo dalla trasferta di Cagliari e prepareremo la partita col Brescia, se si allena come dico io verrà convocato, in caso contrario si sta ancora a casa”.