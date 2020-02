15.05 – Termina la conferenza stampa di Rino Gattuso.

Ripartire dal tridente Callejon-Mertens-Insigne? “Ho giocatori forti in attacco e decido partita dopo partita. Ora sto dando pochissimo spazio a ragazzi come Lozano e LLorente, Fernando è un grande pofessionista e meriterebbe di più. Si parla solo di Lozano perché è costato 50 milioni, ma le mie scelte sono funzionali a come voglio giocare, devo mettere in condizioni i miei giocatori di fare bene e di fare il bene della squadra. Mi dispiace per Lozano e gli altri ma le mie scelte vengono fatte in buona fede…”.

Per i cagliarititani la partita col Napoli è la partita della vita. “Dopo prestazioni come quella col Lecce gli stimoli si trovano da soli, tre giorni fa c’erano 75mila persone a San Siro ma i tifosi non decidono le partite. Non dobbiamo pensare al clima che troviamo ma alla partita…”.

Non ci sono titolarissimi né gerarchie, tranne per Demme. “E’ un giocatore importante come anche Lobotka, al quale però manca un po’ di condizione fisica. Demme in questo momento fa tanti km e ci dà equilibrio nelle due fasi, ma mi aspetto tanto da entrambi”.

Maran vuole la svolta col Napoli. “Dobbiamo fare la nostra partita, contro una squadra che può metterci in difficoltà. Vogliamo replicare la prestazione di Milano per avere continuità, voglio vedere la prestazione, come teniamo il campo, come siamo disposti alla sofferenza”.

Napoli operaio nella testa e genio nei piedi? “Mi piacerebbe vedere una squadra abile a coprire tutto il campo e brava a fare pressione offensiva, mi piace anche aspettare gli avversari ma anche giocarsela contro chiunque a viso aperto, con la consapevolezza che si rischia qualcosa ma non bisogna avere paura di nessuno”.

14.55 – Col Cagliari partita trappola? “Loro fanno un gioco che ci da fastidio, buttano la palla in area e si inseriscono in tanti. Somiglia alla partita con la Sampdoria, palleggiano meno del Lecce ma è una squadra che gioca a pallone senza far uscire mai la palla. Bisogna giocare di testa e ragionare, bisogna pensare bene quali scelte fare col pallone. Napoli bipolare? Dobbiamo imparare a subire, dobbiamo imparare a soffrire e smetterla di pensare che appena gi avversari attaccano possono fare goal, dobbiamo gestire l’avversario indipendentemente da se si chiami Inter o Lecce. Elmas? Sa dove deve migliorare, ha una forza incredibile ma a volte corre a vuoto. Mi ha sorpreso la sua tecnica ma deve stare meglio in campo…E’ uno che ascolta e per avere 20 anni è un grandissimo giocatore“.

La formazione in campo domani con occhio a chi ha giocato troppo in questo periodo. “Manolas ha saltato due giorni di allenamento per la nascita della figlia prima del Lecce e quando hai una squadra che si allena bene e un ragazzo salta qualche allenamento non è facile fare scelte. Ecco perché l’ho lasciato fuori settimana scorsa. Bisogna farli giocare i ragazzi perché solo l’allenamento non basta, non volevo perdere credibilità agli occhi degli altri ragazzi al quale ho sempre detto che scende in campo solo chi si allena con costanza. Ci sta che certe volte ci siano prestazioni negative, ho parlato con lo staff medico e abbiamo pensato a come gestire i ragazzi più stanchi…”.

Mertens domani al centro dell’attacco. “Non so ancora se giocherà lui, ha la dote di far sembrare facili le cose difficili, è bravo a far salire la squadra con qualità. Poi è anche bravo a muoversi e a vedere la porta, può fare tutti i ruoli dell’attacco perché è molto furbo e tecnico…“.

Tema VAR e le polemiche di questi giorni. “A me il VAR piace, il calcio oggi è cambiato e l’arbitro deve parlare a fine partita. Lui è un professionista e può tranquillamente spiegare la sua decisione a fine gara, bisogna credere alla buona fede degli arbitri ma gli deve essere data la possibilità di parlare e spiegare”.

Sulle assenze: “Non ci saranno né Milik, né Koulibaly né Lozano perché non stanno bene fisicamente, poi non convocherò Allan perché in questi giorni non si è allenato come dico io e in settimana ha camminato…”.

Come vede lei il calcio? “Io lo vedo come due fasi, quella di possesso e quello di non possesso. Quando sono arrivato ho capito che il problema della squadra era che non riusciva a sopportare la pressione offensiva che faceva prima. I ragazzi devono stare corti e coprire bene gli spazi, noi abbiamo grande qualità con la palla al piede, ma quando giochiamo lunghi andiamo in difficioltà, non è un problema di difesa ma di compattezza di tutta la squadra. Dobbiamo essere più umili in fase di non possesso”.

Cosa ha detto ai ragazzi dopo le ultime partite? “Ho sempre detto che dopo il mercato tutti avrebbero dovuto correre e lavorare al 100%, bisogna pensare al campo 24 ore al giorno. Bisogna pedalare forte”.

14.42 – Comincia la conferenza stampa con Gattuso che prende subito la parola: “Noi dobbiamo pensare a fare le cose per bene e muovere la classifica, abbiamo ancora tanti stimoli perché siamo nella parte alta della classifica. Stiamo pagando un problema di testa per ora, non dobbiamo snobbare nessun avversario o competizione, dobbiamo dare il massimo in ogni partita. Certe volte non sembriamo una squadra perché appena commettiamo un errore perdiamo completamente la testa, dobbiamo restare uniti. Catenaccio? Non abbiamo fatto nesun catenaccio, a San Siro abbiamo giocato da squadra corta e organizzata..”.

14.35 – Come comunicato dagli addeti ai lavori dal centro tecnico di Castel Volturno, la conferenza comincerà con qualche minuto di ritardo.

Giornata di vigilia per il Napoli di Gattuso, che proverà a replicare quanto di buono visto in Coppa Italia con l'Inter in termini di organizzazione di squadra e propensione offensiva, oltre che nel risultato. Il tecnico azzurro parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno, prima della partenza per Cagliari.