Verso Cagliari-Napoli, la probabile della Gazzetta

Gennaro Gattuso prepara il prossimo importante impegno di campionato contro il Cagliari, una vera e propria sfida per l’Europa in Sardegna.

Secondo La Gazzetta dello Sport, qualche dubbio potrebbe attanagliare la mente del tecnico, nello specifico, uno per reparto: Koulibaly non sembra al top, motivo per cui la conferma del tandem Maksimovic-Manolas appare sempre più probabile.

In mediana scalda i motori Allan, che dovrebbe tornare titolare a seguito di qualche giornata in panchina, forte il ballottaggio del brasiliano con Zielinski e Fabian, ma, per la rosea, lo spagnolo a seguito della superba prova alla scala del calcio dovrebbe partire dal primo minuto.

Davanti dovrebbe infine tornare il tridente preferito dal tecnico calabrese: Insigne appare pienamente recuperato e dovrebbe accomodarsi sulla sinistra, con Milik al centro e Callejon sulla destra, anche se le variabili Politano-Elmas non sembrano totalmente escludibili.