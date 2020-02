Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Arek Milik già da domani potrebbe tornare in gruppo per allenarsi con i compagni. Per l’attaccante problema nessun tipo di infortunio, bensì solo qualche fastidio. Contro il Cagliari, però, dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto Dries Mertens, così come nella sfida con l’Inter mercoledì scorso.