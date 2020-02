La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta mattutina tenuta presso il centro tecnico di Castel Volturno:

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 18 al Sardegna Arena per la 24esima giornata di Serie A.

La squadra, sotto una fitta pioggia, si è allenata sui campi 1 e 2. Dopo una prima fase di attivazione, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Milik e Koulibaly hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all’adduttore destro”.

Foto: SSC Napoli.