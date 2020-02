“Dopo le polemiche per il rigore negato al Napoli contro il Lecce per il contatto tra Donati e Milik, il presidente della Federcalcio Gravina dice la sua e invita gli arbitri a utilizzare di più la tecnologia del Var: “Bisogna intensificare il ricorso all’on field review”. Il numero uno della Figc apre anche alla possibilità di un challenge da parte delle squadre per l’utilizzo della moviola in campo”. Scrive così l’edizione odierna de Il Mattino, con riferimento alle parole di Gravina sul Var.