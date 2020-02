Gazzetta – Koulibaly, futuro già scritto: due gli indizi

Futuro già scritto per Kalidou Koulibaly secondo la Gazzetta dello Sport. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna della rosea, il difensore senegalese sarà ceduto nella prossima sessione di calciomercato. Inoltre, il rinnovo di Maksimovic e l’acquisto di Rrahmani per giugno rappresentano qualcosa di più di un indizio. L’interesse del Manchester United per il calciatore azzurro è sempre vivo, ma il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta meno corposa rispetto ai 100 milioni proposti l’estate scorsa.