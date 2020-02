Gazzetta – Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: tre ballottaggi per Gattuso

Domenica alle ore 18 alla Sardegna Arena si affronteranno Cagliari e Napoli. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci saranno alcune novità di formazione tra le fila azzurre dopo la gara in Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter. Tre i ballottaggi per Gattuso: Mario Rui-Hysaj, Politano-Callejon e Mertens-Milik. Sono, inoltre, previsti i rientri di Allan ed Insigne dal primo minuto. Maran invece non recupera Rog e lancia Pereiro alle spalle di Joao Pedro e Simeone.

Di seguito le probabili formazioni secondo la rosea:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian; Callejon, Milik, Insigne.