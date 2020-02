Di Lorenzo a Radio Kiss Kiss: “Finale? Dobbiamo giocare il ritorno per vincere ancora. Cagliari? Vogliamo continuità!”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è stato ospite di Valter De Maggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

“Finale? Vogliamo raggiungerla, a Milano abbiamo fatto bene, ma non possiamo scendere in campo al San Paolo pensando di avere 2 risultati su 3.

Campionato? La gara con il Cagliari è difficile, stanno facendo un grande campionato, nonostante le ultime difficoltà, dobbiamo cercare la continuità, dobbiamo vincere.

Messi? Sarà una emozione unica, questa stagione mi sto levando parecchie soddisfazioni.

Ancelotti e Gattuso? Non mi aspettavo di giocare così tanto, sono davvero felice di essere stato utilizzato così tanto da entrambi i tecnici.

Rosa forte? Sì, il Napoli è una grande squadra, ciò vale anche per i nuovi arrivati, da Demme a Lobotka, passando per Politano.

VAR a chiamata? Potrebbe essere una soluzione, a volte siamo rimasti basiti da review non avvenute.

Europeo? Non spetta a me, ci sono tanti bravi giocatori in Italia, ma farò del mio meglio per provare a convincere il ct Mancini”.