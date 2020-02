Kalidou Koulibaly non prenderà parte all’importante sfida con l’Inter di questa sera: il difensore senegalese sarà out a causa di alcuni problemi fisici.

A comunicarlo il noto giornalista Carlo Alvino attraverso il proprio profilo Twitter, questo il post completo:

“Inter-Napoli Assenza importante in casa Napoli. Kalidou Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita”.