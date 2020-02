Intervenuto in zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti presenti dopo la vittoria in Coppa Italia con l’Inter, il portiere azzurro David Ospina ha analizzato la partita di stasera e ha commentato gli ultimi risultati della squadra (Clicca qui per riascoltare):

“Penso che oggi siamo stati compatti, soprattutto difensivamente. Anche gli attaccanti hanno aiutato la squadra e siamo riusciti a vincere una partita importante. Sappiamo che il ritorno sarà difficile, perchè l’Inter è forte, ma ora dobbiamo pensare prima al campionato, dove dobbiamo riprenderci, perchè non siamo partiti bene. Dobbiamo continuare così e speriamo di ripeterci anche in campionato”.

Dal nostro inviato in mixed zone a San Siro, Domenico Visciano: