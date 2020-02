Modugno: “Ci sarà qualche rotazione questa sera. Koulibaly out? Vi spiego”

Francesco Modugno, inviato per SKY Sport, è stato ospite della trasmissione Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Giocando ogni 3 giorni qualche rotazione ci sarà, al di là del tridente leggero in avanti (Mertens, Insigne e Callejon in pole, ndr).

Credo che però, al di là degli uomini che su per giù, considerando i valori, si equivalgono, Gattuso ricercherà soprattutto risposte sul piano nervoso.

Il Napoli dovrà giocare in ottica delle due gare,”- possibilità di tenersi in partita e cercare di vincerla al San Paolo potrebbe essere la strategia giusta.

La coppa Italia per salvare la stagione? Considerando la situazione in campionato, una Champions affascinante ma complicata, puntare ad un trofeo snobbato, ma pur sempre trofeo, potrebbe essere giusto.

Koulibaly? Era preventivabile che potesse essere out: quando hai la struttura fisica del senegalese e non lavori per 2 mesi, ci sta che si necessiti di maggior tempo”.