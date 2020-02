Coppa Italia – Inter-Napoli, Manolas: “Fase difensiva? Sappiamo difendere! Con le piccole succede questo”

La semifinale d’andata di Coppa Italia fra Inter e Napoli è terminata con una vittoria dei ragazzi di Gattuso per 1 a 0. Al termine del match, il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha risposto a delle domande ai microfoni Rai:

Grande partita: attenzione, concentrazione. Risultato importantissimo. “Dopo una sconfitta pesante a casa nostra abbiamo fatto una grande partita oggi. Merito di tutti. Abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l’Inter che sta lottando per lo Scudetto”.

Ottimo lavoro difensivo, l’intera squadra ha aiutato: “Noi stiamo lavorando negli allenamenti per migliorare la fase difensiva. Siamo molto migliorati, ma nelle partite contro le piccole quando subiamo un gol cala la concentrazione. Oggi abbiamo visto che la squadra riesce a soffrire, che sa difendere e se continuiamo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

Quanto è vicina la qualificazione? “50 e 50. L’Inter è una grande squadra, verrà a fare la sua partita al San Paolo e noi dobbiamo entrare in campo per vincere per arrivare in finale”.