Rinnovo Zielinski in stand by, c’è un nodo da sciogliere: le ultime

Il rinnovo di Zielinski è una questione che tiene banco in casa Napoli (clicca qui). Da Milano arrivano nuovi aggiornamenti: secondo quanto riporta la redazione di “Calciomercato.com”, il club azzurro punta molto sul centrocampista polacco e, da tempo, lavora al rinnovo del contratto, per evitare situazioni spiacevoli, visto che la scadenza è fissata il 30 giugno 2021.

L’ultima offerta del club azzurro è per un contratto fino al 2024, con annesso adeguamento dell’ingaggio, attualmente di 1,1 milioni di euro a stagione.

Nella proposta fatta dalla società al calciatore c’è, però, inclusa una clausola rescissoria molto alta, che va dagli 80 agli 85 milioni di euro. La richiesta della clausola è una volontà espressa dal presidente De Laurentiis.

Per il calciatore, il valore della clausola è troppo alto, ed è per questo che Giuntoli è in continua trattativa con Bartlomiej Bolak, l’agente del centrocampista. La situazione, dunque, resta in stand by, ma la volontà, del Napoli, è quella di formulare il rinnovo il prima possibile.