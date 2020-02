Napoli-Lecce, continua in crescita la vendita dei biglietti: esaurito un settore

Napoli-Lecce è un altro banco di prova per gli azzurri, per continuare la striscia positiva di risultati, che è iniziata, in Coppa Italia, contro la Lazio.

Un Napoli ritrovato, ha riportato l’entusiasmo anche tra i tifosi che, per il match in programma domenica alle 15 al San Paolo, sono letteralmente andati all’assalto dei biglietti in vendita.

Continua, dunque, senza sosta la vendita dei tagliandi, per la gara di campionato. Dagli ultimi aggiornamenti, dopo la Curva B, anche la Curva A è esaurita, mentre restano ancora pochi biglietti disponibili per i distinti e le tribune.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

T. Nisida € 45,00

T. Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 30,00

Curve € 14,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.