Mertens è tornato in campo ed è tornato a segnare dopo oltre tre mesi. Tre mesi, e più, che hanno inevitabilmente spostato l’attenzione sulla questione del prolungamento del contratto in scadenza a giugno: il Napoli offre un biennale alle cifre attuali, 4,2 milioni di euro, ma lui, 33 anni il 6 maggio, vorrebbe soprattutto garanzie di un futuro ambizioso. Senza disdegnare un triennale e comunque, a prescindere, un bonus alla firma (5 milioni).

Il Monaco, l’Inter e il Chelsea ci sono, ma il Napoli aspetta. E spera. E si prepara a incoronarlo re del gol di tutti i tempi: dopo essere diventato il miglior marcatore del club in Europa con 25 graffi , non gli resta che agganciare e superare Hamsik. Due reti ancora per pareggiare (121), tre per migliorare: one man show.

