Il Napoli sta passando un buon momento in campionato e si sta preparando per lo scontro titanico in Champions contro il Barcellona; i blaugrana si stanno riprendendo sotto la guida del loro nuovo allenatore Quique Setien.

Purtroppo, per i catalani non sono tutte rose e fiori: infatti, dopo l’infortunio di Suarez di un mese fa, per il quale era necessari al’operazione, anche un altro calciatore blaugrana rischia di aver finito la stagione: Ousmane Dembelè. Come riporta il sito ufficiale della squadra iberica, l’esterno francese ha subito una lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra e sembra che debba sottoporsi ad un operazione e ciò significa, come nel caso di Suarez, stagione finita. In vista della Champions, è vera e propria emergenza per Setien in attacco, visto che neppure Messi è al 100%.