Questa sera il Napoli affronterà la Sampdoria nel Monday Night della 22esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono a caccia della vittoria in trasferta che manca dal 22 dicembre, la quale permetterebbe alla squadra di Gennaro Gattuso di andare a 9 punti dalla zona Champions League.

Ranieri dovrà fare a meno dello squalificato Bereszynski, al suo posto dovrebbe giocare Thorsby. In difesa ci sarà l’ex di turno Tonelli, mentre in avanti pronta la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Azzurri con un centrocampo inedito a causa delle assenze di Fabian e Demme, in mezzo al campo ci saranno Elmas, Lobotka e Zielinski. In attacco confermato il tridente Callejon, Milik e Insigne.

Queste le probabili formazioni secondo Sky Sport:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.