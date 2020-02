Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Mercato Napoli? La linea non è mai cambiata. L’obiettivo resta quello di puntare su giocatori semi-sconosciuti e questo progetto ha portato gli azzurri in alto in Europa. Cessioni? Nessuno è incedibile a partire da Allan fino a Koulibaly, sono tutti sul mercato. Tutto però dipenderà dalle offerte che arriveranno”