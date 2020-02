Manolas: “Oggi dobbiamo sfruttare i passi falsi delle altre! Di Lorenzo merita la Nazionale”

Intervenuto a margine della partita contro la Sampdoria, il difensore azzurro Kostas Manolas è intervenuto ai microfoni di Sky riguardo il match che sta per iniziare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi è importante dare continuità ai risultati per sfruttare i passi falsi delle altre. Speriamo di fare una grande gara. Ranieri è un grande allenatore, l’ho conosciuto alla Roma e dico che sa mettere una squadra in campo chiusa e pronta a ripartire. Sarà dura. Di Lorenzo in Nazionale? La merita, è passato in pochi anni dalla C alla A e quest’anno sta facendo un grande campionato. Spero vada all’Europeo”.