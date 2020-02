Calcio d’angolo per il Napoli al minuto 38, Callejon la batte corta per Mario Rui che la crossa con il destro, che non è il suo piede preferito, ma lo fa bene e sul pallone arriva Milik ad incornare di testa. Palla fuori di poco, ma gli azzurri sono vivi.

Un minuto dopo contropiede doriano con una grande azione di Gaston Ramirez che dopo il tocco di Jankto arriva a concludere nell’area piccola, decide di fare lo scavetto per superare i difensori del Napoli ma colpisce il palo.