“Ecco spiegato il momento di difficoltà di Milik che intanto gioca su più tavoli visto che in ballo c’ è anche la questione legata al suo rinnovo di contratto. Lui vorrebbe una clausola bassa per potersi eventualmente liberare in caso di proposta da sogno, il Napoli nicchia e rallenta le operazioni.

Intanto il campo racconta di tre gare di campionato senza reti e un altro passaggio a vuoto in coppa Italia. Ma c’ è una buona notizia: contro la Samp ha giocato tre partite e per due volte l’ ha buttata dentro. Un motivo in più per sorridere in vista di stasera”.

Così il Mattino sul presente e (soprattutto) sul futuro dell’attaccante polacco.