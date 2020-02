Samp-Napoli, Ranieri in conferenza: “Azzurri rinati con Gattuso, vorranno prendersi i tre punti ma noi siamo pronti…”

Giorno di conferenza stampa per Claudio Ranieri, che con la sua Sampdoria affronterà il Napoli di Gattuso nel posticipo di lunedì sera a Marassi. di seguito un estratto delle dichiarazioni del tecnico dei blucerchiati, che ha parlato degli azzurri e non solo nel corso del suo intervento:

“Il Napoli con Gattuso è rinato, sarà una partita gagliarda contro una squadra della quale non possiamo fidarci. Bisogna sempre dare il 100% in partite così, loro sono una signora squadra che vuole venirsi a prendere i tre punti ma noi saremo pronti ad affrontarli. Mercato? Ve lo dirò a fine campionato, ora pensiamo a salvarci, abbiamo fatto il massimo per la nostra forza economica. Sono rimasto impressionato da acquisti come Thorsby, è una mezzala che riesce sempre a dare il massimo”.