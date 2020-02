Repubblica – Rinnovo Mertens, il belga è pronto a prendere una decisione! La situazione

Il mercato del Napoli, in questa sessione di mercato, è stato scoppiettante! Arrivati subito: Demme, Lobotka e Politano; e altri due che arriveranno per la prossima stagione: Rrahmani e Petagna. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, probabilmente sta preparando la rifondazione del Napoli. Tra i senatori in bilico ci sono Koulibaly, Allan, Callejon e Mertens. Quest’ultimo è stato protagonista degli ultimi giorni di mercato: cercato dal Chelsea insistentemente, il belga ha detto ‘no’ per restare a Napoli. L’accordo per il rinnovo, però, non è stato ancora raggiunto. Dries prenderà una decisione definitiva nei prossimi venti giorni, ma pare che le parti vogliano venirsi incontro. Infatti, il no è arrivato anche da ADL che ha rifiutato un’offerta importante dal Chelsea pari a 7 milioni di euro. Il Napoli si sente ancora in corsa per avere ancora in squadra Dries Mertens. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.