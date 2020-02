Mercato Napoli, il record di speso è degli azzurri: ecco da dove arriva l’aiuto finanziario

Il Napoli, in questa sessione di mercato, si è reso protagonista con numerosi acquisti: Lobotka, Demme e Politano subito; Rrahmani e Petagna bloccati per la prossima stagione. Il record di speso in questo mercato di gennaio va proprio al Napoli: oltre 90 milioni di euro spesi (considerando anche i bonus) per questa sessione. Questo dato, secondo l’edizione odierna de La Repubblica, non deve assolutamente sorprendere:

“Il Napoli ha la garanzia di incassare circa 80 milioni di euro dalle cessioni in obbligo di riscatto del mercato estivo: 18 milioni per Rog, 20 milioni per Inglese e 20 per Verdi, 18 per Ounas (qui diritto di riscatto”.