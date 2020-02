Corriere dello Sport – Koulibaly, resta o va via? L’agente è sbarcato a Napoli

Kalidou Koulibaly resta o va via? Il vecchio tormentone sta per ritornare. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport spiega la situazione del difensore azzurro:

“Aurelio De Laurentiis, fino adesso, ha sempre rifiutato qualsiasi proposta per Kalidou. Il difensore azzurro è stato blindato da sempre dal patron del Napoli. Ora qualcosa potrebbe cambiare. Ad ottobre ADL dichiarò: “prima o poi toccherà venderlo per forza”. Il presidente parlò con sincerità, e ora la probabilità che Kalidou vada via c’è. Lo scorso giovedì, a Napoli è arrivato Fali Ramadani, agente di Koulibaly. L’incontro con la società riguardava il rinnovo di Maksimovic, ma è inevitabile una chiacchierata su Kalidou. Sul difensore restano vigili: United, Psg, Real Madrid. Sulla valutazione economica dipenderà dal rendimento in questo prosieguo di campionato”.