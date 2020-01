Giuseppe Riso, procuratore di Petagna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare il passaggio dell’attaccante della Spal all’ombra del Vesuvio: “La società ha provato a prenderlo già a gennaio, poi hanno compreso che l’unico modo per acquistarlo era anticipare tutti.

Andrea oggi ha un profilo importante come punta, loro hanno pensato bene di chiuderla prima. L’acquisto di Andrea è un’operazione importante. Il Napoli ci mette poco a convincerti, è passione ed amore, una piazza importante, Andrea è pronto ed ha dimostrato di avere qualità per stare in questo club. Andrea ama Napoli, la prima volta che gliel’ho detto mi ha detto ‘ci vado adesso!’. Ora il suo sogno è salvare la Spal”.