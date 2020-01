Napoli – Ghoulam, cosa c’è sotto?

Faouzi Ghoulam sarebbe un perfetto caso da sottoporre al programma televisivo Chi l’ha visto?. L’algerino è diventato un caso ormai, è palese a tutti gli addetti ai lavori e non solo che dietro le continue esclusioni del laterale sinistro ci sia qualcosa che nessuno vuole far emergere. Ufficialmente Ghoulam è infortunato, non riesce ad riacquistare quel tono muscolare dopo i due gravi infortuni nella stagione 2017/18. Prima della rottura del crociato, il Napoli poteva contare su uno dei migliori terzini della Serie A e non solo: su di lui impazzavano numerosi club prestigiosi che erano pronti a far follie pur di averlo in rosa. Ora invece, dopo un breve ritorno in campo con Ancelotti con scarsi risultati, il giocatore è diventato un mistero. Nonostante stia recuperando e non essendo al top il Napoli ha incaricato il suo agente, Jorge Mendes, di trovargli una sistemazione a gennaio. La domanda sorge spontanea, quale squadra scommetterebbe mai un giocatore le cui condizioni fisiche sono così precarie e con un ingaggio da top player?. C’è qualcosa sotto, perchè le ipotesi sono due: il giocatore non è così infortunato come voglia far sembrare la società, o realmente è così e quindi il Napoli sta provando a piazzare ormai un giocatore finito. Nell’ultima conferenza di Gattuso alla domanda su Ghoulam è apparso chiaro che c’è dell’imbarazzo nel rispondere a tali domande sul ragazzo, cosa c’è sotto?