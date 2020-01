Kiss Kiss, Maksimovic: “Sono a disposizione! Coppa Italia? Vogliamo vincere, ma è più importante risalire in campionato!”

La redazione di Radio Kiss Kiss ha intervistato in esclusiva il centrale partenopeo Nikola Maksimovic:

“Sto bene, ho avuto un brutto infortunio, ho lavorato però tanto e sono pronto.

Sono molto contento per ciò che sto vedendo con il nuovo mister, ho visto la fiducia crescere nei miei compagni dopo la vittoria con la Juve.

Samp? Le prossime gare valgono quanto quelle con Lazio e Juve, sono gare secche: abbiamo già dimenticato di aver battuto i bianconeri, vogliamo i 3 punti, quella è l’unica cosa importante, raggiungiamo i 40, poi si potrà parlare di bel calcio o meno.

La coppa Italia? Sicuramente è un nostro obiettivo, non possiamo scappare, siamo in semifinale, ora come ora però dobbiamo continuare a lavorare rimanendo zitti, i tifosi meritano molto di più, non possono vederci undicesimi in campionato.

Voglio fare i complimenti ai nuovi acquisti: Lobotka e Demme hanno fatto tanto, si sono adattati alla grande e faranno bene.

Champions? Ci penseremo in futuro, ora c’è il campionato, dobbiamo fare meglio, è la cosa più importante.

La società sta lavorando tanto: alcuni acquisti sono già arrivati, altri in futuro, sono ragazzi giovani che faranno sicuramente cose importanti.

Obiettivi? La coppa Italia certamente, ma la cosa più importante è il campionato lo ripeto, se il Napoli vuole giocare in Europa deve risalire in classifica.

Ritorno dei tifosi? Il San Paolo è fantastico, i tifosi del Napoli sono per me i migliori in Italia, vedere le curve piene ti da carica, prometto a loro che faremo il massimo”.