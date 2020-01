Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. L’attaccante italiano ex Atalanta arriva dalla Spal a titolo definitivo, dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione. Di seguito, ecco il comunicato ufficiale del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno 2020”