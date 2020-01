Il Chelsea insiste per Dries Mertens. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club londinese sarebbe pronto ad offrire 10 milioni di euro al Napoli per averlo subito. La società azzurra avrebbe offerto all’attaccante ex Psv un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione, ma il calciatore ne vorrebbe 15 netti in due stagioni per restare all’ombra del Vesuvio.

Intanto l’attaccante azzurro è tornato ad allenarsi con i compagni questa mattina a Castelvolturno (clicca qui per approfondire).