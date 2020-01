La Gazzetta dello Sport parla della rivoluzione in casa Napoli con diversi acquisti già da aggennaio ed alcuni colpi messi in programma per giugno.

In questa sessione di mercato il Napoli ha portato alla corte di Gattuso tre calciatori: Demme per 14 milioni di euro, Lobotka per 24 milioni di euro e Politano per circa 25 milioni di euro.

A giugno si è assicurato le prestazioni del difensore del Verona Rrhamani e dell’attaccante italiano Petagna per circa 30 milioni di euro.

Tanti acquisti perchè il patron De Laurentiis punta su alcuni introiti che arriveranno a giugno dalle cessioni in particolare di Allan (60 milioni), Fabian (70 milioni) e Koulibaly valutato almeno 80 milioni di euro.

Una vera e propria rivoluzione del Napoli che sta scrivendo, già da gennaio, il suo futuro.