Sky – Rodriguez-Napoli, arriva la risposta definitiva del Milan: le ultime

Dal profilo Twitter di Gianluca Di Marzio arrivano ulteriori novità sulla trattativa tra Napoli e Milan per Ricardo Rodriguez, che poco fa sembrava essere ad un passo dalla chiusura (Clicca qui). I rossoneri avrebbero rifiutato l’offerta degli azzurri perchè non avrebbero accettato le condizioni del trasferimento (prestito con diritto di riscatto) e per lo svizzero si sarebbe riaperta la pista che porta al PSV Eindhoven, dopo che il Fenerbahce è sfumato definitivamente.