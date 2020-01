Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, Andrea Petagna, (Clicca qui per cifre e dettagli),vestirà la maglia azzurra e si recherà domani mattina a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Il calciatore sarà lasciato alla Spal in prestito e diventerà azzurro durante la sessione di mercato estiva. La formula è di 17 milioni più tre di bonus.