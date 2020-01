Non solo Mertens e Callejòn, previsti altri due addii in estate: la situazione

Non solo Mertens e Callejòn, altri due azzurri rischiano di lasciare il Napoli in estate. Probabile quello di Koulibaly, in forse quello di Fabian Ruiz. E’ iniziata, dunque, in anticipo, la rivoluzione del Napoli, visto che non passa di certo inosservato questo mercato di fuoco che sta facendo il Napoli, con acquisti immediati e per il futuro.

Il Corriere dello Sport rivela che il club azzurro ha impegnato 122 milioni di euro e 500 mila e altri che potrebbero essere investiti, tra Rodriguez e Petagna, ma anche per Amrabat e Kumbulla.

Il Napoli ne compra tanti, tra quelli già in azzurro come Demme, Lobotka, Politano e Rrahmani (a giugno) e quelli che possono arrivare. Il quotidiano, spiega, che questo non è altro che il preludio alla rivoluzione estiva.

I NOMI – Chi quasi sicuramente lascerà Napoli, in estate, saranno Josè Callejòn e Dries Mertens, ma il quotidiano parla anche di un probabile addio di Kalidou Koulibaly e, in forse, quello di Fabian Ruiz.