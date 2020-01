Luca Albano, legale di Faouzi Ghoulam, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo.

Questo il suo pensiero in merito all’indiscrezione relativa all’esclusione dalla lista Serie A del proprio assistito:

“Esclusione? Il ragazzo è tranquillo, non attueremo nessun procedimento legale, la società non ha mai messo in dubbio la sua professionalità.

Multe? Per Faouzi e Callejon il discorso è in standby”.