Corriere dello Sport: “Acuto Inter! Napoli-Rodriguez, ADL spende ancora”

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con l’arrivo di Eriksen in nerazzurro e il suo “debutto” alla Scala di Milano: “Acuto Inter”. Ieri il gran galà a teatro, stasera sarà già in campo con la Fiorentina: “Un sogno, qui è tutto fantastico“. Giocherà con la 24 di Kobe, ha firmato per quatto anni.

In basso, notizie sul mercato del Napoli: “Rodriguez, DeLa spende ancora. Kumbulla e Amrabat a giugno. Petagna ok per l’attacco”.

Roma, Florenzi dice si al Valencia: “Il capitano verso l’addio. Si sblocca Perez, arriva oggi”. Iago Falque al Genoa, mentre per il Lecce, Barak e Cetin.

In alto, la vittoria, in Coppa Italia, del Milan che batte il Torino e trova la Juventus, in semifinale. Infine, ancora omaggio al campione Kobe Bryant.