UFFICIALE – Politano-Napoli: arriva il tweet di ADL!

Matteo Politano è un nuovo calciatore del Napoli. L’ex nerazzurro arriva in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro con riscatto fissato a 19 milioni più due di bonus legati al raggiungimento dell’obiettivo della Champions e alle presenze. Per il giocatore contratto di quattro anni a 2,2 milioni di euro a stagione più bonus (clicca qui per approfondire). Come di consueto per ogni acquisto del Napoli, arriva il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

L’ufficialità arriva anche dal profilo ufficiale del Napoli: