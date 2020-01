Il Mattino: “ADL, che spese per il Napoli! Saldo negativo da capogiro…”

“Demme più Lobotka più Rrahmani più Politano fanno all’incirca altri 50 milioni di euro. Che portano a un saldo negativo di mercato, tra l’estate e la sessione invernale di 139,8 milioni di euro. Insomma, altro che Paperon de’ Paperoni. De Laurentiis spende, eccome se spende”.

Esordisce così l’edizione odierna de Il Mattino, con un focus sui conti del club partenopeo tra mercato estivo e invernale.

Ma non solo quest’anno: perché nella classifica (del sito specializzato Transfermarkt) dei

club al mondo che hanno più speso al calciomercato il Napoli occupa il posto numero 13,

con un -291,85 milioni di euro dal 2009 a oggi. Inutile dire chi comanda la classifica dei più

spendaccioni: sono il Manchester City (-1.185,30), il Psg (-856), il Manchester United

(-755,30), il Barcellona (-650) e il Real Madrid (-597,30). Più che di ricavi che vengono investiti, per queste società, si dovrebbe parlare di finanziamenti dei soci. Ma sono pur sempre

quattrini, veri, verissimi. In Italia, per intenderci, solo Juve (-501 milioni), Milan (-378) e Inter (-318) hanno dei saldi negativi superiori a quello di De Laurentiis. Ma anche in questo caso parliamo di realtà societarie differenti, rispetto a un club come il Napoli che dell’autofinanziamento e del rispetto del fair play finanziario ha sempre fatto il proprio faro.

Dal 2009 sono stati ben 401 i calciatori ingaggiati da De Laurentiis e sono stati 379 le operazioni in uscita. Facciamo il focus su questa annata per comprendere che, proprio nell’anno in cui il patron della Filmauro ha agito senza badare al portafoglio e alle plusvalenze, sono arrivati i risultati peggiori dell’ultimo decennio.