Sky – Giuntoli prova ad affondare per Petagna: questa la risposta della Spal

Il Napoli si è ripreso e ha vinto due partite consecutive contro Lazio e Juve: ora gli azzurri potranno vivere una settimana serena, nella quale il ds Giuntoli cercherà di regalare a Gattuso un vice Milik; a dir la verità, per il ruolo di punta centrale, oltre al polacco, ci sarebbero anche Mertens e Llorente, ma la società non è tranquilla per via degli infortuni del belga e della mancanza di concetrazione mentale per lo spagnolo.

Dunque, Giuntoli vuole un attaccante dal fisico imponente e il primo nome sulla sua lista è quello di Petagna, centravanti della Spal: agli estensi, gli azzurri hanno offerto 22 milioni + 2 di bonus per il cartellino dell’attaccante, ma la Spal non vuole privarsi di un tassello così importante a gennaio per la lotta salvezza, dunque ha respinto al mittente l’offerta degli azzurri e dichiarato incedibile il giocatore. Non è da escludere, però, un’operazione per giugno, come Rrahmani: così facendo, il giocatore verrebbe acquistato dagli azzurri, ma resterebbe fino a giugno in Emilia. L’alternativa a Petagna è il francese Mateta, attaccante del Mainz rivelazione della scorsa Bundesliga; a differenza dell’italiano, l’attaccante francese porta delle incognite sul piano fisico, vista la recente operazione al menisco, che lo ha costretto a saltare la prima parte di stagione.