Gattuso: “Bravi i ragazzi ma non mi fido e vi spiego il perché”

Termina 2-1 il match tra Napoli e Juventus, e proprio al termine della seconda frazione di gioco, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Stasera vado a casa e ripenso alla partita contro la Fiorentina perché ancora non mi capacito. Bisogna pedalare perché di danni ne abbiamo fatti abbastanza in questi 5/6 mesi e non vedo l’ora che si chiuda il mercato per lavorare bene con i ragazzi. Sono orgoglioso di loro, è una squadra che tiene bene in campo ma dobbiamo essere sempre squadra”.

Come avete preparato la partita? “Abbiamo lavorato sulla fase di possesso e non. Nella prima siamo andati meglio”.

Ti ha infastidito il gol alla fine? “Si perché bisogna saper mantenere il risultato. Meret ha lavorato tanto e molti dicevano che non sapeva giocare anche con i piedi e invece non è stato così”.

Come hai ‘stancato’ la Juventus? “Il possesso mi piace per uscire dalla pressione, voglio palleggiare perché dopo voglio sfruttare il campo quando rientriamo in avanti e giocare in parità numerica quando avanziamo”.

Non sei arrabbiato per le poche finalizzazioni? “Si, molto. Zielinski può diventare un giocatore molto forte e deve migliorare quest’ultimo passaggio. Callejon attacca la profondità e difficilmente si inserisce, preferisce la linea. È un problema che abbiamo e dobbiamo migliorare questo aspetto”.

Cosa intende per la ‘palla coperta’? “Il difensore esce e l’attaccante esterno gli va a fare il raddoppio e se sterza possiamo risalire dall’altra parte. Vuol dire essere organizzati. La pressione ultraoffensiva non l’abbiamo fatta visto che non possiamo permetterci di fare ulteriori errori”.

Sotto piano psicologico come sta la squadra? “Io sono da poco tempo qui, questa squadra è stata un po’ masochista perché hanno sbagliato qualcosina con i tifosi e sta a noi riportare entusiasmo e riempire lo stadio. Lo stadio si riempie con rispetto e risultato”.

Che obiettivo ti poni? “Vivo alla giornata, non mi fido adesso e spero di recuperare giocatori importanti. Non deve mai mancare il veleno, si può fare meglio”.