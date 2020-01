Sky – Politano-Napoli, potrebbe chiudersi in serata! Le ultime

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’affare Politano-Napoli, che, secondo altre fonti, aveva visto l’interferenza di altre squadre. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “L’affare tra il Napoli e Politano potrebbe chiudersi in serata, ma manca ancora un ultimo incontro tra il club e gli agenti del giocatore. Finora ci sono stati contatti telefonici. Quando si ci vedrà dal vivo si comincerà a mettere tutto per iscritto”.