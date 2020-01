CdS – Per Lozano potrebbe esserci la chiamata di Ancelotti

Il Corriere dello Sport analizza la situazione Lozano.

Il messicano sembra non aver fatto breccia neanche nel cuore di Gattuso oltre che in quello dei tifosi. Dunque per rientrare dall’investimento bisogna trovare un acquirente pronto a fare questo sacrificio. Stessa situazione di Pedro e la Fiorentina con quest’ultima che rispedendolo al Flamengo ha recuperato i soldi.

Per Lozano, secondo il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti potrebbe far recuperare i soldi al Napoli portandolo a giugno all’Everton in Premier League.