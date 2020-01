Sky – Napoli-Politano, ci siamo! Nell’affare un azzurro. Cifre e dettagli

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista Sky, il Napoli è ad un passo da Matteo Politano, con l’incontro tra il DS del Napoli e l’agente del calciatore terminato da poco, come testimoniato dalle nostre immagini (clicca qui). La Roma si è defilata e non rilancerà, le cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, con la formula del prestito di 18 mesi più obbligo di riscatto. Manca ancora l’accordo col calciatore, ma già domani mattina ci sarà un nuovo incontro per raggiungere l’intesa. I segnali sembrano positivi. Nell’affare presente anche Fernando Llorente, che si trasferirà all’Inter per i prossimi 6 mesi che farebbe sfumare definitivamente Giroud ai nerazzurri.