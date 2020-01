Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky, durante l’incontro per Politano, terminato da pochi minuti (clicca qui per il video) il Napoli e l’Inter avrebbero parlato anche di un possibile scambio tra Allan e Vecino. Il brasiliano è cercato anche da Ancelotti all’Everton, ma per ora le due società ne hanno solo parlato.