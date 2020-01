Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato, su Twitter, della trattativa per Amrabat e del summit avvenuto tra i suoi agenti e il Verona:

“Il summit tra gli agenti di Amrabat e il Verona ha confermato la pole del Napoli. Setti non vuole tradire l’accordo con Giuntoli e la Fiorentina non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ne all’Hellas ne per il giocatore. Nuovi contatti Amrabat-Napoli nelle prossime ore”.