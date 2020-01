Ag. Rrahmani: “Amir pronto per il San Paolo! Scelto il Napoli per questi motivi”

Adrian Aliaj, agente del nuovo difensore azzurro Amir Rrahmani, ha parlato in diretta a Punto Nuovo Sport Show rispondendo a delle domande riguardo il passaggio nel nuovo club del suo assistito:

“Napoli? Non abbiamo esitato quando si è presentata l’occasione, al Napoli non si può dire no. Il piano era farlo crescere al Verona, ma ad un club così non puoi dire di no. Non mi aspettavo l’interesse di una big così presto. Privilegio essere in azzurro”.

Riguardo al momento negativo del Napoli: “Sta attraversando un processo normale il Napoli. Dovrà ricominciare da capo a giugno, anche se non sarà facile. Sono successe tante cose esterne fra tifosi, società e squadra, ma non accade solo a Napoli. Per Amir non è un problema, arriverà a luglio quando ci sarà un nuovo progetto e un nuovo spirito”.

Amir e il ruolo: “Non ha problemi nel giocare a quattro. Io lo vedo anche meglio. E comunque ci gioca già a quattro in Nazionale, dove è anche capitano. Lui è pronto per un’esperienza così importante”.

La carriera di Amir: “È stato acquistato dalla Dinamo Zagabria, lì le pressioni erano molto alte. Attualmente la Dinamo, anche per le competizioni importanti che gioca, è più forte del Verona. Quindi non vedo il problema di giocare a Napoli, è pronto per questi livelli. Lui è felice e motivato”.

La trattativa con il Napoli: “Su Amir c’erano altre squadre, ma Giuntoli è stato molto corretto e rispettoso. Ha fatto tutto ciò che ha detto, è una bravissima persona. I miei complimenti”.