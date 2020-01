COPPA ITALIA – Napoli-Lazio, le probabili scelte di Gattuso e Inzaghi

Domani sera scenderanno in campo Napoli e Lazio, match che aprirà i quarti di finale di Coppa Italia. La redazione di “Si Gonfia la Rete” ha fatto il punto sulle probabili scelte di Inzaghi e Gattuso, per la sfida.

NAPOLI – Oltre ai vari infortunati, a casa anche Allan e Younes, ufficialmente per infortunio. Contro la Lazio, potrebbe tornare tra i pali Meret, con Mario Rui che torna sulla corsia di sinistra, permettendo a Hysaj di tornare a destra. Centrali ancora Di Lorenzo e Manolas. Possibile esordio da titolare per Demme, con Zielinski e ballottaggio tra Elmas, Fabian e Lobotka. In attacco, Milik con Lozano e Insigne.

LAZIO – Scelte obbligate per Inzaghi. In porta Strakosha; difesa con Luiz Felipe e Bastos che sono i vantaggio su Patric, per i posti al fianco di Acerbi. A centrocampo Lulic e Parolo, vista l’assenza di Luis Alberto. In attacco Caicedo e Immobile.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi