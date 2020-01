Il Corriere dello Sport rivela alcuni significativi risvolti sul mini ritiro dei calciatori del Napoli.

In particolare per il quotidiano c’è stato un duro botta e risposta tra Allan e Mertens. Il belga ha accusato il brasiliano di non essere in forma; il brasiliano dalla sua ha accusato Mertens di essere sparito per un mese a causa di questo fantomatico infortunio.

Come detto da Gattuso era fondamentale che i calciatori parlassero apertamente.