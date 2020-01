Zoom su Rrahmani, chi è il nuovo acquisto del Napoli?

Amir Kadri Rahmani è il primo tassello della rivoluzione che avverrà in estate. Il difensore kosovaro, con cittadinanza albanese, arriva dall’Hellas Verona per una cifra complessiva di 14 milioni di euro. Capitano della Nazionale di calcio del Kosovo, Rrahmani è un classe ’94 di grande struttura fisica (192 cm), abile in marcatura e in uscita palla al piede. Nel 3-4-2-1 di Ivan Juric gioca terzo di difesa a destra, ma può essere impiegato anche in una linea a quattro. In carriera, ai tempi della Dinamo Zagabria, è stato impiegato anche come terzino sinistro.

Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania, disse di lui a Sky Sport: “Lo conosco bene perchè l’ho allenato personalmente, lo reputo un buon difensore. Spicca per doti in marcatura e gioco aereo, è molto alto. Non è velocissimo nei primi metri, ma si allunga molto bene”. Anche Agim Ademi, presidente della Federcalcio del Kosovo, ha parlato di Rrahmani ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Il Napoli è un passo molto importante per la sua carriera e siamo molto felici per lui. Giocare per gli azzurri significa capire l’importanza di essere parte di un grande club, di avere maggiori responsabilità ed esperienza”.

Rrahmani è il calciatore ad aver recuperato più palloni in questa Serie A: ben 271 in 18 partite da titolare, meglio anche di difensori del calibro di Romagnoli e Smalling. E’ il quarto giocatore del Verona per chilometri percorsi (10,71) ed il terzo per minuti giocati complessivi (1713): meglio di lui solo Faraoni ed il portiere Silvestri. Nonostante sia un difensore, è anche il secondo “tiratore” della sua squadra con ben 16 tiri tentati in campionato. Una statistica quasi da attaccante. Sulla carta, si tratta di un ottimo acquisto per il Napoli e – in attesa di vederlo in maglia azzurra – lo ammireremo nelle sue ultime apparizioni in maglia gialloblu.